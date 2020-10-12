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Україна за чотири роки
імпортувала понад 1 млн б/у авто

Україна за чотири роки імпортувала понад 1 млн б/у авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:40

Україна за чотири роки імпортувала понад 1 млн б/у авто

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Дивися повний текст Україна за чотири роки імпортувала понад 1 млн б/у авто.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:40

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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