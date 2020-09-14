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iPhone 12: озвучили можливу вартість нових смартфонів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
13 жовтня відбулася презентація довгоочікуваних нових моделей iPhone від Apple, на якій нарешті були офіційно оголошені їхні особливості, комплектації та вартість.
Дивися повний текст iPhone 12: озвучили можливу вартість нових смартфонів в Україні
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:02
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