Уряд підтримав законопроєкт МВС щодо зміни правила видачі номерних знаків для транспортних засобів.
Дивися повний текст Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06
Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06
Убрать д***** как аваков норму с заменой номера при перерегистрации тс и ничего не подорожает
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:05
Если сейчас цена с учетом уже какой-то маржи составляет 109 грн, а планируется 600 грн - то вопрос к МВД - о свободном тендере с участием минимум 10-15 потенциальных поставщиков . Если будет сводобный тендер или разрешение на изготовление для любой компании, которая сможет выпускать номера согласно определенного стандарта - то цена снизится и будет менее 109 грн.
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