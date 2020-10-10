Уряд підтримав законопроєкт МВС щодо зміни правила видачі номерних знаків для транспортних засобів.
Дивися повний текст Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06
Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06
Убрать д***** как аваков норму с заменой номера при перерегистрации тс и ничего не подорожает
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:05
Если сейчас цена с учетом уже какой-то маржи составляет 109 грн, а планируется 600 грн - то вопрос к МВД - о свободном тендере с участием минимум 10-15 потенциальных поставщиков . Если будет сводобный тендер или разрешение на изготовление для любой компании, которая сможет выпускать номера согласно определенного стандарта - то цена снизится и будет менее 109 грн.
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:13
В западной европе номера изготавливаются за 15 мин в крупном супермаркете людьми, кто точит ключи. Есть заготовки номеров, на основе техпаспорта продавливают цифры и красят. За 12 Евро мне сделали и установили номера на машину.
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:15
Если будут делать сотни компаний - не вижу причин, почему цена должна вырасти в разы и вообще - вырасти.
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:21
от твари ЗЕ и авков ко! молодцы перед выборами показали свою сущность -- хотя народ и так понимал кто они есть...
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:37
Зачем их вообще менять при каждой переестрации? понимаю если потерлись или в другой город (область) машина продалсь или по желанию нового владельца, а всем подряд зачем?
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