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Номерні знаки можуть
здорожчати в шість разів

Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06

Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів

Пропонуємо до обговорення:
Уряд підтримав законопроєкт МВС щодо зміни правила видачі номерних знаків для транспортних засобів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:06

Убрать д***** как аваков норму с заменой номера при перерегистрации тс и ничего не подорожает
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:05

Если сейчас цена с учетом уже какой-то маржи составляет 109 грн, а планируется 600 грн - то вопрос к МВД - о свободном тендере с участием минимум 10-15 потенциальных поставщиков . Если будет сводобный тендер или разрешение на изготовление для любой компании, которая сможет выпускать номера согласно определенного стандарта - то цена снизится и будет менее 109 грн.
elman
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:13

В западной европе номера изготавливаются за 15 мин в крупном супермаркете людьми, кто точит ключи. Есть заготовки номеров, на основе техпаспорта продавливают цифры и красят. За 12 Евро мне сделали и установили номера на машину.
elman
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:40

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sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:15

Если будут делать сотни компаний - не вижу причин, почему цена должна вырасти в разы и вообще - вырасти.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:21

от твари ЗЕ и авков ко! молодцы перед выборами показали свою сущность -- хотя народ и так понимал кто они есть...
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:37

Зачем их вообще менять при каждой переестрации? понимаю если потерлись или в другой город (область) машина продалсь или по желанию нового владельца, а всем подряд зачем?
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:10

Что за бред ,сейчас комплект номерных знаков стоит у частника 350 грн,при наличии конкурентов естественно цена упадет!!!!
kacychina
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:39

  l4567 написав:Убрать д***** как аваков норму с заменой номера при перерегистрации тс и ничего не подорожает


Таки да, такая норма существует в нормальных государствах - номер это собственность владельца, заплатил один раз и все, при желании после продажи старого авто можешь на новое поставить, а можешь на стенку повесить.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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