Треба ж зраду якусь придумати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:59
Треба ж зраду якусь придумати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:55
Re: Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
Тупая статья. Мне номера за 400 гривен с доставкой в течении 3 часов по адресу лично в руки обошлись. Заказал через сайт. Что за бред?
Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15
Кто б стал читать новость если бы в заголовке было написано что цена упадёт?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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