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Номерні знаки можуть
здорожчати в шість разів

Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:59

  balta_laska написав:Если будут делать сотни компаний - не вижу причин, почему цена должна вырасти в разы и вообще - вырасти.

Треба ж зраду якусь придумати.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:55

Re: Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів

Тупая статья. Мне номера за 400 гривен с доставкой в течении 3 часов по адресу лично в руки обошлись. Заказал через сайт. Что за бред?

Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15

  kacychina написав:Что за бред ,сейчас комплект номерных знаков стоит у частника 350 грн,при наличии конкурентов естественно цена упадет!!!!

Кто б стал читать новость если бы в заголовке было написано что цена упадёт? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:16

  ivsmvs84 написав:Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?

Не обманешь читателя - не продаш трафик рекламодателям. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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