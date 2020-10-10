Треба ж зраду якусь придумати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:59
Треба ж зраду якусь придумати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:55
Re: Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
Тупая статья. Мне номера за 400 гривен с доставкой в течении 3 часов по адресу лично в руки обошлись. Заказал через сайт. Что за бред?
Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15
Кто б стал читать новость если бы в заголовке было написано что цена упадёт?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:16
Не обманешь читателя - не продаш трафик рекламодателям.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:19
статья порохобота
Лишь бы панику нагнать.
Причём даже в статье сами себе противоречат.
"Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры, которые отправляют их в территориальные сервисные центры. По мнению МВД Украины, такая процедура громоздка и экономически невыгодна."
Тоесть, даже при такой громоздкой процедуре номер стоит 108 грн. С какого перепугу он станет стоить 600?
Лучше пускай напишут почему у порошка сахар и конфеты подорожали. Почему мы покупали газ по 9 грн, а сейчас по 4.70? Почему бакс стоил 29, вместо обещанных не более 10? И т.д.. Это гораздо интереснее, чем бред про номера
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