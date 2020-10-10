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Номерні знаки можуть
здорожчати в шість разів

Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:59

  balta_laska написав:Если будут делать сотни компаний - не вижу причин, почему цена должна вырасти в разы и вообще - вырасти.

Треба ж зраду якусь придумати.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:55

Re: Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів

Тупая статья. Мне номера за 400 гривен с доставкой в течении 3 часов по адресу лично в руки обошлись. Заказал через сайт. Что за бред?

Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15

  kacychina написав:Что за бред ,сейчас комплект номерных знаков стоит у частника 350 грн,при наличии конкурентов естественно цена упадет!!!!

Кто б стал читать новость если бы в заголовке было написано что цена упадёт? :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:16

  ivsmvs84 написав:Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?

Не обманешь читателя - не продаш трафик рекламодателям. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:19

статья порохобота

Лишь бы панику нагнать.
Причём даже в статье сами себе противоречат.
"Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры, которые отправляют их в территориальные сервисные центры. По мнению МВД Украины, такая процедура громоздка и экономически невыгодна."
Тоесть, даже при такой громоздкой процедуре номер стоит 108 грн. С какого перепугу он станет стоить 600?
Лучше пускай напишут почему у порошка сахар и конфеты подорожали. Почему мы покупали газ по 9 грн, а сейчас по 4.70? Почему бакс стоил 29, вместо обещанных не более 10? И т.д.. Это гораздо интереснее, чем бред про номера
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:08

Ха-ха-ха!!! Смешно читать "потреба ринку 2,3-2,5 мільйонів номерних знаків в рік" Ха-хА-Ха!!!
статистика за 2019 год говорит следующее зарегистрировано почти 2,0 млн., из них: новых авто 88,5 тыс.шт. + 408,1 тыс.шт. импортных б/у + 1481,4 тыс. перерегистраций .
прибрехать на 15-20% – это не много, зато все читают :D
https://hsc.gov.ua/
Vicont-UA
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