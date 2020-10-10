Треба ж зраду якусь придумати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:59
Треба ж зраду якусь придумати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:55
Re: Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
Тупая статья. Мне номера за 400 гривен с доставкой в течении 3 часов по адресу лично в руки обошлись. Заказал через сайт. Что за бред?
Лишь бы зраду разогнать и хайп поднять?
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15
Кто б стал читать новость если бы в заголовке было написано что цена упадёт?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:16
Не обманешь читателя - не продаш трафик рекламодателям.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:19
статья порохобота
Лишь бы панику нагнать.
Причём даже в статье сами себе противоречат.
"Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры, которые отправляют их в территориальные сервисные центры. По мнению МВД Украины, такая процедура громоздка и экономически невыгодна."
Тоесть, даже при такой громоздкой процедуре номер стоит 108 грн. С какого перепугу он станет стоить 600?
Лучше пускай напишут почему у порошка сахар и конфеты подорожали. Почему мы покупали газ по 9 грн, а сейчас по 4.70? Почему бакс стоил 29, вместо обещанных не более 10? И т.д.. Это гораздо интереснее, чем бред про номера
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:08
Ха-ха-ха!!! Смешно читать "потреба ринку 2,3-2,5 мільйонів номерних знаків в рік" Ха-хА-Ха!!!
статистика за 2019 год говорит следующее зарегистрировано почти 2,0 млн., из них: новых авто 88,5 тыс.шт. + 408,1 тыс.шт. импортных б/у + 1481,4 тыс. перерегистраций .
прибрехать на 15-20% – это не много, зато все читают :D
Додано: Суб 17 жов, 2020 23:14
Vicont-UA, Ви забули про вторинний ринок. Коли потрібно оновити комплект номерних знаків без реєстрації. Це ще до 500 тисяч комплектів. Тому, якщо вам смішно читати, не читайте (і не лишайте смішних коментарів). краще просто смійтеся
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:23
Re: Номерні знаки можуть здорожчати в шість разів
А разве вторичный рынок связан с МРЭО, ну кроме получения лицензии/разрешения на изготовление номеров.
Не знаю где именно штампуются номера, но учитывая что обычно они готовы "на завтра" - врядли их делают централизованно через Киев как это описано в статье для первичного рынка. Иначе и первичные номера всегда делались бы так быстро и были на любой вкус.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:28
- Батенька, учитесь, как зарабатывают "схематозники".
И почему Вы(лично ВЫ) за воздух вынуждены платить миллионы.
- Чей гешефт, и как его "законно" легализуют.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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