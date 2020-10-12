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Опитування українців від
Зеленського: звідки на нього...

Опитування українців від Зеленського: звідки на нього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26

Опитування українців від Зеленського: звідки на нього...

Пропонуємо до обговорення:
Опитування українців, яке ініціював президент Володимир Зеленський під час місцевих виборів 25 жовтня, пройде не коштом держбюджету або західних грантів. Гроші дадуть політики, які підтримують Зеленського, в обхід офіційних рахунків "Слуги народу".

Дивися повний текст Опитування українців від Зеленського: звідки на нього візьмуть гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26

У клоуна кокушка замкнула)) пол страны по второму вопросу не понимает что такое своб эконом зона)) а другая половина не знает на сколько ахметову уменшить пдв на 10 п. или на все 20 может только убрать лицензии или эсв))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:54

R2 Та да. Нужен 6 вопрос "Есть ли жизнь на Марсе" для полноты картины ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:34

Ахметов, вопросы для него
ivavictory2107
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