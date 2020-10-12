|
|
|
Опитування українців від Зеленського: звідки на нього...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Опитування українців, яке ініціював президент Володимир Зеленський під час місцевих виборів 25 жовтня, пройде не коштом держбюджету або західних грантів. Гроші дадуть політики, які підтримують Зеленського, в обхід офіційних рахунків "Слуги народу".
Дивися повний текст Опитування українців від Зеленського: звідки на нього візьмуть гроші
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90717
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26
У клоуна кокушка замкнула)) пол страны по второму вопросу не понимает что такое своб эконом зона)) а другая половина не знает на сколько ахметову уменшить пдв на 10 п. или на все 20 может только убрать лицензии или эсв))
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:54
R2
Та да. Нужен 6 вопрос "Есть ли жизнь на Марсе" для полноты картины
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4096
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 12:34
Ахметов, вопросы для него
-
ivavictory2107
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:50
Тоб- то це агитація під час виборів і можна якщо бачите таке, викликати поліцію і робити протокол.
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|