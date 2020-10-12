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Опитування українців від Зеленського: звідки на нього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Опитування українців, яке ініціював президент Володимир Зеленський під час місцевих виборів 25 жовтня, пройде не коштом держбюджету або західних грантів. Гроші дадуть політики, які підтримують Зеленського, в обхід офіційних рахунків "Слуги народу".
Дивися повний текст Опитування українців від Зеленського: звідки на нього візьмуть гроші
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R2
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:26
У клоуна кокушка замкнула)) пол страны по второму вопросу не понимает что такое своб эконом зона)) а другая половина не знает на сколько ахметову уменшить пдв на 10 п. или на все 20 может только убрать лицензии или эсв))
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l4567
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:54
R2
Та да. Нужен 6 вопрос "Есть ли жизнь на Марсе" для полноты картины
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Igorten
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Додано: Чет 15 жов, 2020 12:34
Ахметов, вопросы для него
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ivavictory2107
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:50
Тоб- то це агитація під час виборів і можна якщо бачите таке, викликати поліцію і робити протокол.
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pogorelets
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:32
Потім скажуть, що зробили, як захотіли люди. Ми відповідальності не несем. Одним словом президент це ти і відповідай сам. Всі президенти -всі і хай відповідають.
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valera2011
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:48
Ну да ... Опрос... А про: "первым делом примем закон про референдумы!!!!!" Совсем плохой... Надо пить улучшающие память препараты....
Такая наивная попытка прокатить людей....
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svetoch-10
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:33
Тю, в черговий раз вкрадуть з ковідного фонду, якщо там хоч щось залишилось.
Або, гроші дадуть політики, які вже вкрали з ковідного фонду.
Або, ...
Там ще є купа вариантів.
Тільки питання - якщо гроші дадуть політики, що підтримують Зє, то вони ж не приймуть за свої гроші такої відповіді, яка їм не сподобається.
Чи не так?
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alt402
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