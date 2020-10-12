Опитування українців від Зеленського: звідки на нього...
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Опитування українців, яке ініціював президент Володимир Зеленський під час місцевих виборів 25 жовтня, пройде не коштом держбюджету або західних грантів. Гроші дадуть політики, які підтримують Зеленського, в обхід офіційних рахунків "Слуги народу".
У клоуна кокушка замкнула)) пол страны по второму вопросу не понимает что такое своб эконом зона)) а другая половина не знает на сколько ахметову уменшить пдв на 10 п. или на все 20 может только убрать лицензии или эсв))
Тю, в черговий раз вкрадуть з ковідного фонду, якщо там хоч щось залишилось. Або, гроші дадуть політики, які вже вкрали з ковідного фонду. Або, ... Там ще є купа вариантів. Тільки питання - якщо гроші дадуть політики, що підтримують Зє, то вони ж не приймуть за свої гроші такої відповіді, яка їм не сподобається. Чи не так?
alt402 написав:Або, гроші дадуть політики, які вже вкрали з ковідного фонду. Або, ...
Вофка энд компани проведет "опрос" за те деньги, за которые они "спилили" 1 миллион подаренных Джеком Ма тест-систем на COVID, стоимостью примерно 2,5 миллиардов гривень, 983 тонны масок из госрезерва за границу, обычных по 50 копеек за штуку и по 2 гривни с фильтром.