В автопарк однієї з пожежних станцій столиці Німеччини надійшов спецавтомобіль, який працює повністю на електричній тязі.
Дивися повний текст У Берліні працюватиме перший у світі пожежний електромобіль.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 12:57
У Берліні працюватиме перший у світі пожежний електромобіль
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Дивися повний текст У Берліні працюватиме перший у світі пожежний електромобіль.
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