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У Берліні працюватиме перший у
світі пожежний електромобіль

У Берліні працюватиме перший у світі пожежний електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:57

У Берліні працюватиме перший у світі пожежний електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
В автопарк однієї з пожежних станцій столиці Німеччини надійшов спецавтомобіль, який працює повністю на електричній тязі.

Дивися повний текст У Берліні працюватиме перший у світі пожежний електромобіль.
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