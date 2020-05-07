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Вчені винайшли коктейль ферментів,
що знищує пластикові...

Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26

Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє наукове видання Science alert.

Дивися повний текст Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові відходи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26

Да, да. Потом они вырвутся на свободу и роман «Мутант-59» станет реальностью )))
alex_dvornichenko
 
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