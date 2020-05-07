Про це повідомляє наукове видання Science alert.
Дивися повний текст Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові відходи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26
Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові відходи.
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26
Да, да. Потом они вырвутся на свободу и роман «Мутант-59» станет реальностью )))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|