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ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння Навального
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.
Дивися повний текст ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння Навального
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:42
Неплохо так.
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