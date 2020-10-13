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Кличко назвав дату початку
опалювального сезону в Києві

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:01

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 16 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон.

Дивися повний текст Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:02

Відкриваємо сезон фантанів в Києві
pogorelets
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