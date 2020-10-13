У п’ятницю, 16 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон.
Дивися повний текст Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 14:01
Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві.
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:59
Они там, походу, молились на погоду))) А то октябрь, а люди в футболках ходят. А газ-то надо сжигать. Та и от горячей воды денег фигня заходит. То ли дело отопление, можно подать в батареи, и рубить бабло) И погода их услышала - четко на 15 октября похолодание. Правда со следующей недели уже до 13 тепла, но то такое, главное процесс отопления запустить, а дальше кияни форточками отрегулируют))
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:56
Re: Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
Вот что выборы животворящие делают.
А по дорогам за последние несколько месяцев переложили больше чем за все пять лет.
Надо выборы хоть раз в пару лет проводить.
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