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Кличко назвав дату початку
опалювального сезону в Києві

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:01

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 16 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон.

Дивися повний текст Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:02

Відкриваємо сезон фантанів в Києві
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:59

Они там, походу, молились на погоду))) А то октябрь, а люди в футболках ходят. А газ-то надо сжигать. Та и от горячей воды денег фигня заходит. То ли дело отопление, можно подать в батареи, и рубить бабло) И погода их услышала - четко на 15 октября похолодание. Правда со следующей недели уже до 13 тепла, но то такое, главное процесс отопления запустить, а дальше кияни форточками отрегулируют))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:56

Re: Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві

Вот что выборы животворящие делают.
А по дорогам за последние несколько месяцев переложили больше чем за все пять лет.
Надо выборы хоть раз в пару лет проводить.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:20

С такими тарифами я так понимаю, за 8 градусов в течении 3 дней забыли?
hxbbgaf
 
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