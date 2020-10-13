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Кличко назвав дату початку
опалювального сезону в Києві

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:01

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 16 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон.

Дивися повний текст Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:02

Відкриваємо сезон фантанів в Києві
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:59

Они там, походу, молились на погоду))) А то октябрь, а люди в футболках ходят. А газ-то надо сжигать. Та и от горячей воды денег фигня заходит. То ли дело отопление, можно подать в батареи, и рубить бабло) И погода их услышала - четко на 15 октября похолодание. Правда со следующей недели уже до 13 тепла, но то такое, главное процесс отопления запустить, а дальше кияни форточками отрегулируют))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:56

Re: Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві

Вот что выборы животворящие делают.
А по дорогам за последние несколько месяцев переложили больше чем за все пять лет.
Надо выборы хоть раз в пару лет проводить.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:20

С такими тарифами я так понимаю, за 8 градусов в течении 3 дней забыли?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:47

Все як завжди. Кожного року одне й те саме. Зараз увімкнуть опалення, через тиждень потеплішає і нарід буде відкривати вікна, а потім кричати, що платіжки дуже великі.
Але цього року ще й на нормативку поклали - середньодобова температура протягом 3 діб має бути нижча за 8(?) градусів, а сьогодні 12, але ж дуже хочеться опалення до виборів увімкнути.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:10

  alt402 написав:Все як завжди. Кожного року одне й те саме. Зараз увімкнуть опалення, через тиждень потеплішає і нарід буде відкривати вікна, а потім кричати, що платіжки дуже великі.
Але цього року ще й на нормативку поклали - середньодобова температура протягом 3 діб має бути нижча за 8(?) градусів, а сьогодні 12, але ж дуже хочеться опалення до виборів увімкнути.


Справедливости ради стоит сказать, что с воскресенья по среду действительно средняя температура по Синоптику - 8градусов. Но дальше - ночью +10, днем +16. Я реально лучше бы 3 дня подряд включал обогреватель или кондиционер на обогрев и потратил лишних 20-30грн на электрику, чем отапливал весь октябрь улицу и заплатить 300-400 грн за отопление
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:32

  hxbbgaf написав:С такими тарифами я так понимаю, за 8 градусов в течении 3 дней забыли?

Для домового погодного регулятора эти совковские нормативы уже давно не актуальны.
Я себе, если что, отопление уже недели с две как запустил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:33

ALexxxS три недели ещё тепло https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/month/
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:41

  Мизантрóп написав:ALexxxS три недели ещё тепло https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/month/

Гисметео больше чем на неделю толком считать не умеет -- тот прогноз -- лаптем по воде писано...
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