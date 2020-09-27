Пенсійний збір – відсоток, що сплачується в разі проведення певних господарських операцій, в т.ч. купівля нерухомості.
Дивися повний текст Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 14:36
Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Дивися повний текст Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:36
Мало кто знает, что если они покупают квартиру впервые, то они не обязаны платить 1%, но для того, что бы доказать этот факт, нужно это еще доказать, что также стоит денег) - Замкнутый круг
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