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Пенсійний збір під час купівлі
квартири – як повернути...

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:36

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний збір – відсоток, що сплачується в разі проведення певних господарських операцій, в т.ч. купівля нерухомості.

Дивися повний текст Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:36

Мало кто знает, что если они покупают квартиру впервые, то они не обязаны платить 1%, но для того, что бы доказать этот факт, нужно это еще доказать, что также стоит денег) - Замкнутый круг
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:43

Re: Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути..

Интересная тема. В 15-м году за лям гривен купил двушку в Киеве. Значит, теперь будем пробовать возвращать п-сбор.
Вебманивец
 
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