Пенсійний збір – відсоток, що сплачується в разі проведення певних господарських операцій, в т.ч. купівля нерухомості.
Дивися повний текст Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:36
Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить.
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:36
Мало кто знает, что если они покупают квартиру впервые, то они не обязаны платить 1%, но для того, что бы доказать этот факт, нужно это еще доказать, что также стоит денег) - Замкнутый круг
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:43
Re: Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути..
Интересная тема. В 15-м году за лям гривен купил двушку в Киеве. Значит, теперь будем пробовать возвращать п-сбор.
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:24
Re: Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути..
Ни копейки не стоит: "доказ звільнення від збору під час укладення договору купівлі-продажу – заява про те, що раніше ви не купували житло"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:40
Re: Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути..
вероятно почти не реально и трудно затратно по времени. интересно почитать у кого получилось... наверное быстрее заработать эти деньги.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:30
Re: Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути..
Забыли упомянуть, что приватизация государственной квартиры также приравнивается к покупке!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|