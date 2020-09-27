Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...

во-первых: правила уплаты пф изменились с 23 сентября 2020 года;
во-вторых: воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:51
во-первых и во-вторых
во-первых: правила уплаты пф изменились с 23 сентября 2020 года;
во-вторых: воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:59
|