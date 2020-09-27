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Пенсійний збір під час купівлі
квартири – як повернути...

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:51

во-первых и во-вторых

  _hunter написав:
  Вебманивец написав:Интересная тема. В 15-м году за лям гривен купил двушку в Киеве. Значит, теперь будем пробовать возвращать п-сбор.

Боюсь разочаровать, но кто-то все сроки про... кхм... пропустил.

во-первых: правила уплаты пф изменились с 23 сентября 2020 года;
во-вторых: воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Roman Tik написав:Забыли упомянуть, что приватизация государственной квартиры также приравнивается к покупке!

нет, не приравнивается. зачем такую пургу нести?

Но приватизация квартиры,это же как бы покупка ее за приватизационные типа ваучеры?
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