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Пенсійний збір під час купівлі
квартири – як повернути...

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:51

во-первых и во-вторых

  _hunter написав:
  Вебманивец написав:Интересная тема. В 15-м году за лям гривен купил двушку в Киеве. Значит, теперь будем пробовать возвращать п-сбор.

Боюсь разочаровать, но кто-то все сроки про... кхм... пропустил.

во-первых: правила уплаты пф изменились с 23 сентября 2020 года;
во-вторых: воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Roman Tik написав:Забыли упомянуть, что приватизация государственной квартиры также приравнивается к покупке!

нет, не приравнивается. зачем такую пургу нести?

Но приватизация квартиры,это же как бы покупка ее за приватизационные типа ваучеры?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:12

  гуляйполе написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Roman Tik написав:Забыли упомянуть, что приватизация государственной квартиры также приравнивается к покупке!

нет, не приравнивается. зачем такую пургу нести?

Но приватизация квартиры,это же как бы покупка ее за приватизационные типа ваучеры?

Нет, это не покупка. Это передача имущества лицу которое фактически владеет этой собственность. Покупка не возможно без оплаты, при приватизации квартиры никакой оплаты нет. В отличии от например приватизации государственного завода.

Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.

А то так можно договориться до того что вступление в наследство - это тоже покупка :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:09

На практике это не работает, нотариусы не хотят проводить сделку без предоставления справки о неиспользовании ваучеров приватизации..увы..
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:20

  kdevil написав:На практике это не работает, нотариусы не хотят проводить сделку без предоставления справки о неиспользовании ваучеров приватизации..увы..

Я покупал квартиру без каких-либо предоставлений неиспользованных ваучеров, пенсионный не платил заявив что делаю покупку в первый раз.

Как собственно и квартиру приватизировал без каких-либо ваучеров.

Какой х****** фантаст вам вообще рассказал про эти ваучеры? Вы с Россией не путаете ничего? :|
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:24

  vitaliy_berdinskikh написав:...Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.

жилищные чеки
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:30

  Клаус написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:...Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.

жилищные чеки

Читаем статью 5 закона о приватизации жилья и удивляемся тому факту что никакие жилищные чеки не нужны для того чтобы приватизировать жильё. Жилищные чеки выдваются владельцу жилья если он приватизирует крохотное жильё, цитата, "Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра." Тоесть наоборот, после приватизации чеки остаются при условии что семья жила в очень стеснённых условиях. Сама приватизация жилья проходит без жилищных чеков.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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