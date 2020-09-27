Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Вебманивец написав:Интересная тема. В 15-м году за лям гривен купил двушку в Киеве. Значит, теперь будем пробовать возвращать п-сбор.
Боюсь разочаровать, но кто-то все сроки про... кхм... пропустил.
во-первых: правила уплаты пф изменились с 23 сентября 2020 года; во-вторых: воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Roman Tik написав:Забыли упомянуть, что приватизация государственной квартиры также приравнивается к покупке!
нет, не приравнивается. зачем такую пургу нести?
Но приватизация квартиры,это же как бы покупка ее за приватизационные типа ваучеры?
Нет, это не покупка. Это передача имущества лицу которое фактически владеет этой собственность. Покупка не возможно без оплаты, при приватизации квартиры никакой оплаты нет. В отличии от например приватизации государственного завода.
Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.
А то так можно договориться до того что вступление в наследство - это тоже покупка
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:...Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.
жилищные чеки
Читаем статью 5 закона о приватизации жилья и удивляемся тому факту что никакие жилищные чеки не нужны для того чтобы приватизировать жильё. Жилищные чеки выдваются владельцу жилья если он приватизирует крохотное жильё, цитата, "Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра." Тоесть наоборот, после приватизации чеки остаются при условии что семья жила в очень стеснённых условиях. Сама приватизация жилья проходит без жилищных чеков.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift