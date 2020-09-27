Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Вебманивец написав:Интересная тема. В 15-м году за лям гривен купил двушку в Киеве. Значит, теперь будем пробовать возвращать п-сбор.
Боюсь разочаровать, но кто-то все сроки про... кхм... пропустил.
во-первых: правила уплаты пф изменились с 23 сентября 2020 года; во-вторых: воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Roman Tik написав:Забыли упомянуть, что приватизация государственной квартиры также приравнивается к покупке!
нет, не приравнивается. зачем такую пургу нести?
Но приватизация квартиры,это же как бы покупка ее за приватизационные типа ваучеры?
Нет, это не покупка. Это передача имущества лицу которое фактически владеет этой собственность. Покупка не возможно без оплаты, при приватизации квартиры никакой оплаты нет. В отличии от например приватизации государственного завода.
Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.
А то так можно договориться до того что вступление в наследство - это тоже покупка
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vitaliy_berdinskikh написав:...Никаких приватизационных ваучеров на квартиру в Украине никогда не было.
жилищные чеки
Читаем статью 5 закона о приватизации жилья и удивляемся тому факту что никакие жилищные чеки не нужны для того чтобы приватизировать жильё. Жилищные чеки выдваются владельцу жилья если он приватизирует крохотное жильё, цитата, "Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра." Тоесть наоборот, после приватизации чеки остаются при условии что семья жила в очень стеснённых условиях. Сама приватизация жилья проходит без жилищных чеков.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh, Фантаст, который мне рассказал называется Пенсионный Фонд Украины, даю ссылку на ответ, там содержится требование о жилищных чеках. Я не спорю, что вам мог пойти на уступку нотариус и оформить сделку без налога, но так поступают не все нотариусы (многие не хотят рисковать), особенно если это нотариус застройщика и на другого заменить нельзя
И почему не процитировал текст заставляя всех страдать ***** по поиску вставленных в ссылку пробелов?
23 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”"
Постановою урегульовано питання щодо встановлення факту придбання житла вперше та створення механізму реалізації права громадян, які придбавають житло вперше, на передбачене Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" звільнення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Зокрема уточнено, що особа, яка перебуває у черзі на одержання житла, підтверджує це документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Крім того, зазначеною постановою передбачено подання звітів стосовно нарахування та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у вигляді електронного документу.
Ну и где тут хоть слово о том что надо приватизация трактуется как покупка жилья и что надо показывать какие-то ваучеры которых и в природе никогда не существовало?
Я тебе процитирую статью которую ты похоже читал по диагонали: "доказ звільнення від збору під час укладення договору купівлі-продажу – заява про те, що раніше ви не купували житло, абодокумент про перебування в черзі на отримання житлової площі в зв’язку з необхідністю поліпшення умов проживання" - подходит любой из двух вариантов, не обязательно стоять в очереди чтобы претендовать на неуплату в пенсионный фонд.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 16 жов, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift