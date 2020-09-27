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Пенсійний збір під час купівлі
квартири – як повернути...

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:30

Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць проживання (після 1992 року).
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:32

Re: Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути..

  kdevil написав:Хамы, которые тыкают

Это да, это аргумент. :mrgreen: Особенно когда по обсуждаемому вопросу сел в лужу

Судя по аватарке ты не застал то время когда народ приватизировал жилье. Но это ничуть не мешает тебе рассказывать о фантастических ваучерах :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 16 жов, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:43

vitaliy_berdinskikh
А у тебя судя по аватарке жиром мозг затек? Ты почитай что пенсионный фонд пишет, я тебе процитировал, олень. Мне эти чеки накуй не сдались, но с меня их требовали. Короче, с ущербными дегенерами и общаться не о чем, больше я на твои высеры отвечать не собираюсь.
kdevil
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