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Пенсійний збір під час купівлі
квартири – як повернути...

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:41

Я в 2016 р. купувала квартиру вперше І сплатила пенсійний збір. А в 2017 р. повернула цей збір через суд. Спочатку писала скаргу в пенсійний, вони дали відмову , тоді я зібрала довідки і подала в адміністративний суд. Брала довідку в БТІ що не маю житла, в ощадбанку брала довідку про невикористані майнові приватизаційні сертифікати, відмова з пенсійного
, копії купівлі продажу і обов'язково оригінал квитанціїї про сплату 1 % в пенсійних при купівлі житла, ну і паспорт, код. Сплатила судовий збір , але в суді ще написала додаткову заяву: прошу стягнути судовий збір з державних асигнувань... на суд прийшов адвокат пенсійного, але мій позов задовільнили. Гроші повернули швидко, тільки не повернули судовий збір...
salmanovam14
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:49

Подскажите, кто знает, введен ли механизм в действие, что при первой покупке не нужно платить в пенсионный 1%.

Оформляю квартиру на малолетнего ребенка, покупка тут уж точно первая.
Нотариус говорит, что платить все равно нужно в пенсионный, т.к. закон есть, а механизм не введен и всем нужно продолжать платить.

Или, всё-таки, обратиться к другому нотариусу нужно?
MariTani
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:11

Добрый день!

Не знаю как действовать - оформил квартиру 02.10 не зная о новой постанове. Пошел действовать по проверенному сценарию - а не тут-то было - получил ответ от ПФУ что не выполнил требования постановы 866.

Враховуючи зазначене, при проведенні посвідчення договору купівлі-
продажу нерухомого майна Вами не було виконано умови підпункту “в” пункту
15-2 Порядку щодо надання заяви про звільнення від сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого
майна та підтверджуючих документів.
З огляну на наведене, Управління залишає Вашу заяву без розгляду.

Идти с этим в суд? Суд скажет что да, действительно не выполнил...
deem
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:17

  salmanovam14 написав:Сплатила судовий збір , але в суді ще написала додаткову заяву: прошу стягнути судовий збір з державних асигнувань... на суд прийшов адвокат пенсійного, але мій позов задовільнили. Гроші повернули швидко, тільки не повернули судовий збір...

С каких ещё ассигнований? Кто вам виноват, что вы иск не по уму оформили? При его подаче можно и нужно прилагать заявление с предварительным расчётом ваших расходов на правовую помощь, то есть на адвоката, которые просите взыскать с ответчика, то есть ПФ, вместе с судебным сбором.
phantom_systems
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