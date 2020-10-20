Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути...
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Я в 2016 р. купувала квартиру вперше І сплатила пенсійний збір. А в 2017 р. повернула цей збір через суд. Спочатку писала скаргу в пенсійний, вони дали відмову , тоді я зібрала довідки і подала в адміністративний суд. Брала довідку в БТІ що не маю житла, в ощадбанку брала довідку про невикористані майнові приватизаційні сертифікати, відмова з пенсійного , копії купівлі продажу і обов'язково оригінал квитанціїї про сплату 1 % в пенсійних при купівлі житла, ну і паспорт, код. Сплатила судовий збір , але в суді ще написала додаткову заяву: прошу стягнути судовий збір з державних асигнувань... на суд прийшов адвокат пенсійного, але мій позов задовільнили. Гроші повернули швидко, тільки не повернули судовий збір...
Подскажите, кто знает, введен ли механизм в действие, что при первой покупке не нужно платить в пенсионный 1%.
Оформляю квартиру на малолетнего ребенка, покупка тут уж точно первая. Нотариус говорит, что платить все равно нужно в пенсионный, т.к. закон есть, а механизм не введен и всем нужно продолжать платить.
Или, всё-таки, обратиться к другому нотариусу нужно?
Не знаю как действовать - оформил квартиру 02.10 не зная о новой постанове. Пошел действовать по проверенному сценарию - а не тут-то было - получил ответ от ПФУ что не выполнил требования постановы 866.
Враховуючи зазначене, при проведенні посвідчення договору купівлі- продажу нерухомого майна Вами не було виконано умови підпункту “в” пункту 15-2 Порядку щодо надання заяви про звільнення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна та підтверджуючих документів. З огляну на наведене, Управління залишає Вашу заяву без розгляду.
Идти с этим в суд? Суд скажет что да, действительно не выполнил...
salmanovam14 написав:Сплатила судовий збір , але в суді ще написала додаткову заяву: прошу стягнути судовий збір з державних асигнувань... на суд прийшов адвокат пенсійного, але мій позов задовільнили. Гроші повернули швидко, тільки не повернули судовий збір...
С каких ещё ассигнований? Кто вам виноват, что вы иск не по уму оформили? При его подаче можно и нужно прилагать заявление с предварительным расчётом ваших расходов на правовую помощь, то есть на адвоката, которые просите взыскать с ответчика, то есть ПФ, вместе с судебным сбором.