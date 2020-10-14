Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
safonovstanislav написав:и введут налог на недвигу
Ну, я б може тим би переймався, якщо б мав хоч 1 квартиру для здачі в оренду А так, то тільки в найближчі місяці планую купити ПЕРШУ квартиру ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ!
п. с. Ще цікавлюсь, чи не краще було б брати ще незавершене будівництво, чекати на здачу, а тоді робити ремонт і на продаж? Чи половину маржі з'їсть податок при продажі до 5р?
Ну,тоді 5р. здавати в оренду, а вже після - продавати і знову в незавершене.... і так по колу? Краще так?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:В 40 км от румынского города Сибиу в долине Карпатских гор расположен сказочный отель-замок Castelul de Lut. Построен он из глины, соломы и дерева, а для отопления используются дровяные печи.
такой отель можно построить своими руками в брюховичах или в винниках
А що, як варіант! Он в мене, в двох бабусь(вже небіжки) були хати з глини і соломи - і нічо, простояли щось з 70 років!!!
Тут головне, земельку прикупити/прихопити - а хто ж дасть/продасть за безцінь?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик , ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании. Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени. Как невозможен вечный двигатель. Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу. Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много)
Долярчик лучше бери землю и стройся. Есть деньги работа кипит, денег нет стройку можно заморозить. Главное локация чтобы недвижимость была ликвидной, желательно рядом лес и озеро. Начать можно с альтанки и бани (хорошо сдаётся в аренду компаниям любящим шашлык и баньку на природе). Альтанка и баня продаются готовые, много денег не стоят. Бассейны тоже продаются.
нам на корпоратив часто арендовали такие альтанки на день, продукты привозил кейтеринг, рядом желательно иметь футбольное поле, теннисные столы, бильярдный стол.
со временем построите отельчик, можно купить готовый из брёвен.
Всё это реально организовать даже на арендованной земле. Бизнес не пошёл, сменили локацию или распродали столы, альтанки, бассейн и баню.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Долярчик написав:Задача #1 Дано: - "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн. - 300Кгрн - перший внесок(свої) - 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк) + ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс. (ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт) Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
А які математичні викрутаси підтвердять що закриваються іпотечні платежі орендарями? Я бачу Кредит - 700000 під 14% річних на 3+17 років Відсотки по кредиту-від 700 000*14%/12 місяців=8167 грн/місяць Тіло кредиту 700 000 / 20 років/12місяців=_____2917 грн /місяць Плата від орендарів за 1-кімнатну-___________4000-6000 грн/місяць
Таким чином,на протязі перших 10 років потрібно буде доплатити банку приблизно 360 000 грн+виплати від орендарів