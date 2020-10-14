RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  safonovstanislav написав:и введут налог на недвигу

Ну, я б може тим би переймався, якщо б мав хоч 1 квартиру для здачі в оренду :)
А так, то тільки в найближчі місяці планую купити ПЕРШУ квартиру ДЛЯ ЗДАЧІ В ОРЕНДУ!

п. с.
Ще цікавлюсь, чи не краще було б брати ще незавершене будівництво, чекати на здачу, а тоді робити ремонт і на продаж?
Чи половину маржі з'їсть податок при продажі до 5р?

Ну,тоді 5р. здавати в оренду, а вже після - продавати і знову в незавершене.... і так по колу?
Краще так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8747
З нами з: 19.10.15
Подякував: 542 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:35

  vitaliian написав:В 40 км от румынского города Сибиу в долине Карпатских гор расположен сказочный отель-замок Castelul de Lut. Построен он из глины, соломы и дерева, а для отопления используются дровяные печи.

Зображення


Зображення


Зображення

такой отель можно построить своими руками в брюховичах или в винниках

А що, як варіант! :mrgreen:
Он в мене, в двох бабусь(вже небіжки) були хати з глини і соломи - і нічо, простояли щось з 70 років!!! :!:

Тут головне, земельку прикупити/прихопити :mrgreen: - а хто ж дасть/продасть за безцінь? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8747
З нами з: 19.10.15
Подякував: 542 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:49

Долярчик
може, варто працевлаштуватись?
А не плигати з форума на форум, як голодний шакал, в пошуках хеніальної ідеї?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21643
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:51

Долярчик , ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании.
Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени.
Как невозможен вечный двигатель.
Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу.
Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много)
Damien
 
Повідомлень: 171
З нами з: 28.04.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:00

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Долярчик лучше бери землю и стройся. Есть деньги работа кипит, денег нет стройку можно заморозить. Главное локация чтобы недвижимость была ликвидной, желательно рядом лес и озеро. Начать можно с альтанки и бани (хорошо сдаётся в аренду компаниям любящим шашлык и баньку на природе). Альтанка и баня продаются готовые, много денег не стоят. Бассейны тоже продаются.

Зображення

Зображення

нам на корпоратив часто арендовали такие альтанки на день, продукты привозил кейтеринг, рядом желательно иметь футбольное поле, теннисные столы, бильярдный стол.

со временем построите отельчик, можно купить готовый из брёвен.

Всё это реально организовать даже на арендованной земле. Бизнес не пошёл, сменили локацию или распродали столы, альтанки, бассейн и баню.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4742
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк)
+ ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс.
(ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт)
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
А які математичні викрутаси підтвердять що закриваються іпотечні платежі орендарями?
Я бачу
Кредит - 700000 під 14% річних на 3+17 років
Відсотки по кредиту-від 700 000*14%/12 місяців=8167 грн/місяць
Тіло кредиту 700 000 / 20 років/12місяців=_____2917 грн /місяць
Плата від орендарів за 1-кімнатну-___________4000-6000 грн/місяць

Таким чином,на протязі перших 10 років потрібно буде доплатити банку приблизно 360 000 грн+виплати від орендарів

Де прибуток?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23409
З нами з: 15.01.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 2402 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90240)
15.10.2020 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.