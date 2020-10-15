может конечно развод но вот 72м2 за 264$
до 10000 грн 2500 квартир
от 10000 грн 990 квартир
средняя цена явно ниже 400$
посчитайте медиану...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:19
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
может конечно развод но вот 72м2 за 264$
до 10000 грн 2500 квартир
от 10000 грн 990 квартир
средняя цена явно ниже 400$
посчитайте медиану...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:47
Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм.
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:04
Ну от!
Я ж часто кажу - що вартувало пів ляма гривень 10, чи 20р. тому і що вони вартують на моменті?!
А головне - яка вартість пів ляма гривень\або що за пів ляма можна буде купити через 20 років?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:04
Дом, в котором жили в аренду, в начале коронакризиса предлагали за $160 000, за пол года оказалось, что даже за $80 000 он никому не нужен.
Так что, предлагать можно что угодно. А когда заробитчане уедут, предложений будет ещё больше
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:07
Зайшов по посиланню - так це ж Винники
А Винники, або ще є Рясне у Львові - це як іпеня в КиЙові!
п. с.
А от прошу(порив інет трохи) - можливо це та квартира, про яку я казав - напевно вже здана, раз оголошення "призупинено"
400 баксів - і то в пандемію!!!!!!
То, за 350дол./міс можна і з гіршим ремонтом здати, коли пандемія закінчиться!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:24
почему вы мониторите рынок по одной квартире? сделайте выборку новостроев с ремонтом 50м2 в вашем районе и посмотрите с какого уровня стартуют цены. Это и есть рынок. А всё что значительно выше это фантазии хозяев в стиле что "их ремонт самый красивый поэтому и дороже." Кстати Винники - ближайший пригород тоже давит на львовскую цену аренды. Человек с машиной 5 раз подумает что лучше убитая квартира в центре или красивая и просторная в винниках за ту же цену.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:33
Особо не вникал в тему. Разве не выгоднее на эти деньги купить недорогую квартиру, сделать небольшой ремонт и продать подороже?
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:44
1 А звідки Ви взяли 0,5 млн ?
З фантазії долярчика?
Посудіть самі
а - треба взяти своїх 0,3 млн
б - на протязі 10 років брати 0,06 млн/рік з орендарів+платити % банку(0,1 млн/рік)+ гасити тіло (0,04 млн)
2 Таким чином
0,3+10*(0,1проценти+0,04 тіло)-10*0,06оренда=1,1 млн витрат власних грошей
Тобто через 10 років буде вже заплачено на 10% більше від сьогоднішньої вартості квартири)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:48
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Я вам час-від-часу буду це виділяти і повторювати, щоб ви роздуплялись
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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