Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:, что квартира обойдется за 20 лет с двойной переплатой ТОЛЬКО СВОИХ ДЕНЕГ.
Та за 20р. буде переплата чуть не в 3 рази! але - яка вартість гривні буде на той час? Якщо за останні 15р. гривня обезцінилась більше, ніж в 5 раз!!!
Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм.
Damien написав:, что квартира обойдется за 20 лет с двойной переплатой ТОЛЬКО СВОИХ ДЕНЕГ.
Та за 20р. буде переплата чуть не в 3 рази! але - яка вартість гривні буде на той час? Якщо за останні 15р. гривня обезцінилась більше, ніж в 5 раз!!!
Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм.
Ну от!
Я ж часто кажу - що вартувало пів ляма гривень 10, чи 20р. тому і що вони вартують на моменті?!
А головне - яка вартість пів ляма гривень\або що за пів ляма можна буде купити через 20 років?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
1) В моєму будинку, навесні, в розпал пандемії(коли всі сиділи закриті) - однуху в 48м2 пропонували за 400 доларів!!! То що, як закінчиться барановірус, за тих же 400 баксів ЛЕГКО здасться(а швидшк, за 500) 2) Ну, тут треба постаратись закрити ВСЮ іпотеку за 3р,щоб був профіт - ну, або обезціниться гривня
Дом, в котором жили в аренду, в начале коронакризиса предлагали за $160 000, за пол года оказалось, что даже за $80 000 он никому не нужен. Так что, предлагать можно что угодно. А когда заробитчане уедут, предложений будет ещё больше
до 10000 грн 2500 квартир от 10000 грн 990 квартир
средняя цена явно ниже 400$ посчитайте медиану...
Зайшов по посиланню - так це ж Винники А Винники, або ще є Рясне у Львові - це як іпеня в КиЙові!
п. с. А от прошу(порив інет трохи) - можливо це та квартира, про яку я казав - напевно вже здана, раз оголошення "призупинено" 400 баксів - і то в пандемію!!!!!! То, за 350дол./міс можна і з гіршим ремонтом здати, коли пандемія закінчиться! https://www.real-estate.lviv.ua/1864519 ... vskiy.html
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
до 10000 грн 2500 квартир от 10000 грн 990 квартир
средняя цена явно ниже 400$ посчитайте медиану...
Зайшов по посиланню - так це ж Винники А Винники, або ще є Рясне у Львові - це як іпеня в КиЙові!
почему вы мониторите рынок по одной квартире? сделайте выборку новостроев с ремонтом 50м2 в вашем районе и посмотрите с какого уровня стартуют цены. Это и есть рынок. А всё что значительно выше это фантазии хозяев в стиле что "их ремонт самый красивый поэтому и дороже." Кстати Винники - ближайший пригород тоже давит на львовскую цену аренды. Человек с машиной 5 раз подумает что лучше убитая квартира в центре или красивая и просторная в винниках за ту же цену.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Gastarbaiter написав:Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм.
1 А звідки Ви взяли 0,5 млн ? З фантазії долярчика? Посудіть самі а - треба взяти своїх 0,3 млн б - на протязі 10 років брати 0,06 млн/рік з орендарів+платити % банку(0,1 млн/рік)+ гасити тіло (0,04 млн) 2 Таким чином 0,3+10*(0,1проценти+0,04 тіло)-10*0,06оренда=1,1 млн витрат власних грошей Тобто через 10 років буде вже заплачено на 10% більше від сьогоднішньої вартості квартири)
safonovstanislav написав:Дом, в котором жили в аренду, в начале коронакризиса предлагали за $160 000, за пол года оказалось, что даже за $80 000 он никому не нужен
vitaliian написав:Всё что выше это фантазии
Я вам час-від-часу буду це виділяти і повторювати, щоб ви роздуплялись
Долярчик написав:А так, в тім то і справа, що НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!!! Тому і є куча нюансів/задач, які якщо вирішити, то все тоді й буде "пучком"! А задач/нюансів - багато! Такі, як: 1) Локація! 2) ФІКСОВАНИЙ іпотечний платіж! 3) Низький % по іпотеці! 4) Нестандартний підхід до об'єкту/квартири!(можливо треба розділити на студії, чи ще якось, щоб був більший профіт) 5) Купити" нижче ринку"! 6) І т. д. і т. п.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!