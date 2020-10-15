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орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:37

  safonovstanislav написав:Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам.

На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь! :mrgreen:
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:39

  vitaliian написав:Долярчик вы лучше оцифровывайте хотелки. Купить ниже рынка? зачем тогда квартиранты, сразу же продайте ещё дороже.

Ну треба ж притримати/здавати в оренду 5р, а то податки при перепродажі з'їдять левову частку маржі :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:16

  budivelnik написав:
  Gastarbaiter написав:Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм.
1 А звідки Ви взяли 0,5 млн ?
З фантазії долярчика?
Посудіть самі
а - треба взяти своїх 0,3 млн
б - на протязі 10 років брати 0,06 млн/рік з орендарів+платити % банку(0,1 млн/рік)+ гасити тіло (0,04 млн)
2 Таким чином
0,3+10*(0,1проценти+0,04 тіло)-10*0,06оренда=1,1 млн витрат власних грошей
Тобто через 10 років буде вже заплачено на 10% більше від сьогоднішньої вартості квартири)

Там пример был в начале: квартира за 1 млн., своих 300 тыс. + 200 в ремонт. Забил в модель 5% индексации аренды в год, 11 месяцев в году (допустим, будут простои), раз в 5 лет 4 аренды на косметику. Ну и в конце получается объект, дорожавший в гривне на эти же 5% в год. По итогу получилось 3,9 млн. чистого кэш-флу (при условии продажи квартиры). Но понятно, что в реальности может быть как в несколько раз больше, так и в несколько раз меньше в зависимости от переменных в уравнении.
ПС. Забыл налог на доходы. Но пока в украинских реалиях не актуально, как я понимаю?
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