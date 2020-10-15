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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1234 Додано: Чет 15 жов, 2020 23:37 safonovstanislav написав: Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам. Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам.

На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь!

Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть! На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь!Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 8755 З нами з: 19.10.15 Подякував: 543 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 жов, 2020 23:39 vitaliian написав: Долярчик вы лучше оцифровывайте хотелки. Купить ниже рынка? зачем тогда квартиранты, сразу же продайте ещё дороже. вы лучше оцифровывайте хотелки. Купить ниже рынка? зачем тогда квартиранты, сразу же продайте ещё дороже.

Ну треба ж притримати/здавати в оренду 5р, а то податки при перепродажі з'їдять левову частку маржі Ну треба ж притримати/здавати в оренду 5р, а то податки при перепродажі з'їдять левову частку маржі ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.! Долярчик

Повідомлень: 8755 З нами з: 19.10.15 Подякував: 543 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:16 budivelnik написав: Gastarbaiter написав: Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм. Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм. 1 А звідки Ви взяли 0,5 млн ?

З фантазії долярчика?

Посудіть самі

а - треба взяти своїх 0,3 млн

б - на протязі 10 років брати 0,06 млн/рік з орендарів+платити % банку(0,1 млн/рік)+ гасити тіло (0,04 млн)

2 Таким чином

0,3+10*(0,1проценти+0,04 тіло)-10*0,06оренда=1,1 млн витрат власних грошей

Тобто через 10 років буде вже заплачено на 10% більше від сьогоднішньої вартості квартири) 1 А звідки Ви взяли 0,5 млн ?З фантазії долярчика?Посудіть саміа - треба взяти своїх 0,3 млнб - на протязі 10 років брати 0,06 млн/рік з орендарів+платити % банку(0,1 млн/рік)+ гасити тіло (0,04 млн)2 Таким чином0,3+10*(0,1проценти+0,04 тіло)-10*0,06оренда=1,1 млн витрат власних грошейТобто через 10 років буде вже заплачено на 10% більше від сьогоднішньої вартості квартири)

Там пример был в начале: квартира за 1 млн., своих 300 тыс. + 200 в ремонт. Забил в модель 5% индексации аренды в год, 11 месяцев в году (допустим, будут простои), раз в 5 лет 4 аренды на косметику. Ну и в конце получается объект, дорожавший в гривне на эти же 5% в год. По итогу получилось 3,9 млн. чистого кэш-флу (при условии продажи квартиры). Но понятно, что в реальности может быть как в несколько раз больше, так и в несколько раз меньше в зависимости от переменных в уравнении.

ПС. Забыл налог на доходы. Но пока в украинских реалиях не актуально, как я понимаю? Там пример был в начале: квартира за 1 млн., своих 300 тыс. + 200 в ремонт. Забил в модель 5% индексации аренды в год, 11 месяцев в году (допустим, будут простои), раз в 5 лет 4 аренды на косметику. Ну и в конце получается объект, дорожавший в гривне на эти же 5% в год. По итогу получилось 3,9 млн. чистого кэш-флу (при условии продажи квартиры). Но понятно, что в реальности может быть как в несколько раз больше, так и в несколько раз меньше в зависимости от переменных в уравнении.ПС. Забыл налог на доходы. Но пока в украинских реалиях не актуально, как я понимаю? Gastarbaiter Повідомлень: 1710 З нами з: 26.02.18 Подякував: 512 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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