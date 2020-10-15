На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь!
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:37
На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь!
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:39
Ну треба ж притримати/здавати в оренду 5р, а то податки при перепродажі з'їдять левову частку маржі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:16
Там пример был в начале: квартира за 1 млн., своих 300 тыс. + 200 в ремонт. Забил в модель 5% индексации аренды в год, 11 месяцев в году (допустим, будут простои), раз в 5 лет 4 аренды на косметику. Ну и в конце получается объект, дорожавший в гривне на эти же 5% в год. По итогу получилось 3,9 млн. чистого кэш-флу (при условии продажи квартиры). Но понятно, что в реальности может быть как в несколько раз больше, так и в несколько раз меньше в зависимости от переменных в уравнении.
ПС. Забыл налог на доходы. Но пока в украинских реалиях не актуально, как я понимаю?
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