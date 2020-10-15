На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь!
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:37
На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь!
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:39
Ну треба ж притримати/здавати в оренду 5р, а то податки при перепродажі з'їдять левову частку маржі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:16
Там пример был в начале: квартира за 1 млн., своих 300 тыс. + 200 в ремонт. Забил в модель 5% индексации аренды в год, 11 месяцев в году (допустим, будут простои), раз в 5 лет 4 аренды на косметику. Ну и в конце получается объект, дорожавший в гривне на эти же 5% в год. По итогу получилось 3,9 млн. чистого кэш-флу (при условии продажи квартиры). Но понятно, что в реальности может быть как в несколько раз больше, так и в несколько раз меньше в зависимости от переменных в уравнении.
ПС. Забыл налог на доходы. Но пока в украинских реалиях не актуально, как я понимаю?
ППС. Брал аренду 10 тыс. Не знаю, насколько адекватная цифра для Львова.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:35
Цены падают, и ещё больше будут падать. Если есть деньги, можно реально скупать за копейки. Хотелки продавцов - это всего лишь их хотелки. Те, кто реально хочет продать, должен очень сильно подвинуться по цене, т.к. покупателей сейчас фактически нет. А, если повысят налог на лишние квадраты, то консервировать их до лучших времён будет ещё меньше желающих
С другой стороны, нужна ли недвига людям в стране, где света в конце тоннеля пока не видно? Рабочие мечтают безвозвратно уехать в другие страны, а предпринимателей постоянно пугают ухудшением их уровня жизни до европейского, где владелец кафешки, вынужден подрабатывать у себя официантом и посудомойкой, чтоб платить меньше налогов, и ездить на велосипеде, т.к. за сам факт владения машиной тоже нужно платить
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:05
Не як у Європі, але податок давно є
Заробітчани та їх утриманці - відверто не цільова аудиторія для такого житла.
Ви знаєте, я теж так думав, що у часи кризи можна буде взяти дешевше, але та нерухомість, за якою я слідкував з весни за цей час лише подорожчала, причому у валюті. Виглядає так, що багаті сильно не збіднішали, але поступово переорієнтовуються з депозитів та ОВДП на нерухомість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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