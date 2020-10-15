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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:37

  safonovstanislav написав:Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам.

На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь! :mrgreen:
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:39

  vitaliian написав:Долярчик вы лучше оцифровывайте хотелки. Купить ниже рынка? зачем тогда квартиранты, сразу же продайте ещё дороже.

Ну треба ж притримати/здавати в оренду 5р, а то податки при перепродажі з'їдять левову частку маржі :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:16

  budivelnik написав:
  Gastarbaiter написав:Если за 20 лет не произойдет никаких катаклизмов, то идея имеет право на жизнь и с вложенных 500 тыс. получится 4 млн. Понятно, что много переменных в модели: инфляция, ставки по кредитам/депозитам, цена невижимости через 20 лет. Но в целом идея норм.
1 А звідки Ви взяли 0,5 млн ?
З фантазії долярчика?
Посудіть самі
а - треба взяти своїх 0,3 млн
б - на протязі 10 років брати 0,06 млн/рік з орендарів+платити % банку(0,1 млн/рік)+ гасити тіло (0,04 млн)
2 Таким чином
0,3+10*(0,1проценти+0,04 тіло)-10*0,06оренда=1,1 млн витрат власних грошей
Тобто через 10 років буде вже заплачено на 10% більше від сьогоднішньої вартості квартири)

Там пример был в начале: квартира за 1 млн., своих 300 тыс. + 200 в ремонт. Забил в модель 5% индексации аренды в год, 11 месяцев в году (допустим, будут простои), раз в 5 лет 4 аренды на косметику. Ну и в конце получается объект, дорожавший в гривне на эти же 5% в год. По итогу получилось 3,9 млн. чистого кэш-флу (при условии продажи квартиры). Но понятно, что в реальности может быть как в несколько раз больше, так и в несколько раз меньше в зависимости от переменных в уравнении.
ПС. Забыл налог на доходы. Но пока в украинских реалиях не актуально, как я понимаю?
ППС. Брал аренду 10 тыс. Не знаю, насколько адекватная цифра для Львова.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:35

  Долярчик написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам.

На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь! :mrgreen:
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть! :mrgreen:

Цены падают, и ещё больше будут падать. Если есть деньги, можно реально скупать за копейки. Хотелки продавцов - это всего лишь их хотелки. Те, кто реально хочет продать, должен очень сильно подвинуться по цене, т.к. покупателей сейчас фактически нет. А, если повысят налог на лишние квадраты, то консервировать их до лучших времён будет ещё меньше желающих
С другой стороны, нужна ли недвига людям в стране, где света в конце тоннеля пока не видно? Рабочие мечтают безвозвратно уехать в другие страны, а предпринимателей постоянно пугают ухудшением их уровня жизни до европейского, где владелец кафешки, вынужден подрабатывать у себя официантом и посудомойкой, чтоб платить меньше налогов, и ездить на велосипеде, т.к. за сам факт владения машиной тоже нужно платить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:05

  safonovstanislav написав:и введут налог на недвигу, как в Европе, США и других странах.

Не як у Європі, але податок давно є http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016 ... -splachuye

  safonovstanislav написав:Дом, в котором жили в аренду, в начале коронакризиса предлагали за $160 000, за пол года оказалось, что даже за $80 000 он никому не нужен.
Так что, предлагать можно что угодно. А когда заробитчане уедут, предложений будет ещё больше

Заробітчани та їх утриманці - відверто не цільова аудиторія для такого житла.

  safonovstanislav написав:Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам.

Ви знаєте, я теж так думав, що у часи кризи можна буде взяти дешевше, але та нерухомість, за якою я слідкував з весни за цей час лише подорожчала, причому у валюті. Виглядає так, що багаті сильно не збіднішали, але поступово переорієнтовуються з депозитів та ОВДП на нерухомість.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:46

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  klug написав:я теж так думав, що у часи кризи можна буде взяти дешевше, але та нерухомість, за якою я слідкував з весни за цей час лише подорожчала, причому у валюті

Так ото то!
А в гривні, то майже ВСЕ подорожчало!
(але, всі твердо вірять, що з наступного року - ціни почнуть падати :) - але якщо в наступному році буде вакцина, то..... знову все подорожчає :) )
  klug написав:Виглядає так, що багаті сильно не збіднішали, але поступово переорієнтовуються з депозитів та ОВДП на нерухомість.

От і я, хоч не багатий(під 2 Фонда грн), але теж хочу з депозитів перекинути у бетон!(вже в кінці року)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:58



...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14

  Долярчик написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас хуже ситуации для рынка недвижимости не придумать. Деньги заробитчан, за счёт которых жила вся страна, не поступают уже пол года. А в ближайшее время все ещё и разъедутся обратно по заграницам.

На Київській гілці було таке поняття, як - "коли на вулицях ллється кров, то є найкращий час для інвестицій!" - тобто, коли все хреново - час все скуповувати за безцінь! :mrgreen:
Але щось ціни ще не падають, а в гривні - то ще й ростуть! :mrgreen:

  klug написав:Ви знаєте, я теж так думав, що у часи кризи можна буде взяти дешевше, але та нерухомість, за якою я слідкував з весни за цей час лише подорожчала, причому у валюті. Виглядає так, що багаті сильно не збіднішали, але поступово переорієнтовуються з депозитів та ОВДП на нерухомість.

кризисы бывают разные, если в стране дефицит денег как в 2014 - цены падают, а если переизбыток (как сейчас) то растут, потому что не может быть переизбытка денег в стране которая ничего не производит поэтому растут цены.

Если будет кратный девал то в гривне бетон подорожает а в валюте подешевеет. Ключевые моменты: цена входа, % по ипотеке, конкуренция и размер ренты. Если цена входа и размер ренты примерно предсказуемы, то что с ипотекой и конкуренцией - большой вопрос. Ипотека подстегнёт застройщиков увеличить объёмы строительства и может просесть цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской)
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:24

  vitaliian написав:цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской)
верю в евро... по 1,4

Житло і оренда у Львові - суттєво дешевші київських.
Не варто слухати трандьож Селюків та Копійчаників.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:26

  Frant написав:
  vitaliian написав:цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской)

Житло і оренда у Львові - суттєво дешевші київських.
Не варто слухати трандьож Селюків та Копійчаників.

за основу они берут ренту 400$ это киевская цена.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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