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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:03

От тут все детально розкладено по полицях

І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:16

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь, так як там є суперМІНУС - ЦО!

Тож всі розрахунки відштовхуються лише від новобудов з новеньким ремонтом!

Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця.... :D
(це, що-до задачі #1)

І відповідно, в трохи гіршій локації - за 250-300$ (це, що-до задачі #2) :)

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:18

  Долярчик написав:ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!

Філозоф, чому ж ти ще не розбагатів?
Чому донині торгуєш велосипедами з контейнера на ринку???

  Долярчик написав:І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
Очевидно, мало лох-інвешторів. :mrgreen:

  Долярчик написав:Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь
Правильно! Молодець!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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