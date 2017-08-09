І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:03
От тут все детально розкладено по полицях
І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:16
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь, так як там є суперМІНУС - ЦО!
Тож всі розрахунки відштовхуються лише від новобудов з новеньким ремонтом!
Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця....
(це, що-до задачі #1)
І відповідно, в трохи гіршій локації - за 250-300$ (це, що-до задачі #2)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:18
Філозоф, чому ж ти ще не розбагатів?
Чому донині торгуєш велосипедами з контейнера на ринку???
Очевидно, мало лох-інвешторів.
Правильно! Молодець!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:27
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
долярчик пролетел с гривной теперь устроил очередную фигню
во первых киосаки работает максимум в америке
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор
на такой бред могут повестить только глупые зелебобики
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:30
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
чо не 500-600? гулять так гулять, дайте хотелка волю...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:41
Трьохкімнатна,нормальний ремонт+мінімум меблів 65 м2 Сихів (спальний район Львова ,але вважається одним з найкращих)-200 доларів+комуналка
Однокімнатна , район Аеропорту(2км до Оперного)-200 доларів+комуналка....
Тому наш фантазер , записавши собі в доходи віртуальних 400 доларів і отримавши 200 доларів...Просто буде років 10-15 платити по 200 доларів/місяць банку за те що хтось живе в його квартирі....
А реалії будуть ще гірші...
Поплативши рік-три за своє - виявиться що це банківське-бо платити вже нема з чого (бізнес загнувся, Гонта не заплатив, за велозапчастини треба віддати кредит, а тому продана навіть тещина квартира)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:58
Трутень
Основна проблема пацієнта - лінь, з якою він не бажає боротись.
Поїхав би у Польщу на суниці, чи в Німеччину, чи в Данію гній з під корів та свиней виносити - мав би добрий заробіток.
____________
Маємо зразок класичного трутня))))
"Трутні повністю не пристосовані до самостійного життя і в чому залежать від робочих бджіл. В силу особливостей будови трутень не може сам добувати їжу. У нього короткий хоботок, яким не дістати нектар з квіток, немає кошичків для збору пилку і восковиделітельних залоз. Він не може навіть розгризти кришечку запечатаного меду. Чим же тоді харчується трутень? Цей член бджолиної сім'ї отримує їжу безпосередньо від бджіл або споживає мед з відкритих осередків.
Трутнів легко відрізнити за формою черевця. Воно у них не гостре, як у бджіл і матки, а овальної форми. Вважається, що трутні дурні, тому що розмір мозку у них менше, ніж у бджоли.У них гарний нюх. Запах матки вони чують з відстані 50 м."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Ну от, як під замовлення - витягуйте калькулятор, вибирайте банк і робіть підрахуя!
https://finance.ua/ua/mortgage
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:27
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:30
трішки актуальних цін по оренді в Кийові
2017-8-9-20
+50грн !
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