RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:03

От тут все детально розкладено по полицях

І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 19.10.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:16

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь, так як там є суперМІНУС - ЦО!

Тож всі розрахунки відштовхуються лише від новобудов з новеньким ремонтом!

Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця.... :D
(це, що-до задачі #1)

І відповідно, в трохи гіршій локації - за 250-300$ (це, що-до задачі #2) :)

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 19.10.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:18

  Долярчик написав:ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!

Філозоф, чому ж ти ще не розбагатів?
Чому донині торгуєш велосипедами з контейнера на ринку???

  Долярчик написав:І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
Очевидно, мало лох-інвешторів. :mrgreen:

  Долярчик написав:Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь
Правильно! Молодець!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21647
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

долярчик пролетел с гривной теперь устроил очередную фигню
во первых киосаки работает максимум в америке
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор

на такой бред могут повестить только глупые зелебобики
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 19.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:30

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця.
чо не 500-600? гулять так гулять, дайте хотелка волю...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4755
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:41

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця.
чо не 500-600? гулять так гулять, дайте хотелка волю...
Трьохкімнатна,нормальний ремонт+мінімум меблів 65 м2 Сихів (спальний район Львова ,але вважається одним з найкращих)-200 доларів+комуналка
Однокімнатна , район Аеропорту(2км до Оперного)-200 доларів+комуналка....
Тому наш фантазер , записавши собі в доходи віртуальних 400 доларів і отримавши 200 доларів...Просто буде років 10-15 платити по 200 доларів/місяць банку за те що хтось живе в його квартирі....
А реалії будуть ще гірші...
Поплативши рік-три за своє - виявиться що це банківське-бо платити вже нема з чого (бізнес загнувся, Гонта не заплатив, за велозапчастини треба віддати кредит, а тому продана навіть тещина квартира)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23411
З нами з: 15.01.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 2402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:58

Трутень

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця.
чо не 500-600? гулять так гулять, дайте хотелка волю...
Трьохкімнатна,нормальний ремонт+мінімум меблів 65 м2 Сихів (спальний район Львова ,але вважається одним з найкращих)-200 доларів+комуналка
Однокімнатна , район Аеропорту(2км до Оперного)-200 доларів+комуналка....
Тому наш фантазер , записавши собі в доходи віртуальних 400 доларів і отримавши 200 доларів...Просто буде років 10-15 платити по 200 доларів/місяць банку за те що хтось живе в його квартирі....
А реалії будуть ще гірші...
Поплативши рік-три за своє - виявиться що це банківське-бо платити вже нема з чого (бізнес загнувся, Гонта не заплатив, за велозапчастини треба віддати кредит, а тому продана навіть тещина квартира)


Основна проблема пацієнта - лінь, з якою він не бажає боротись.

Поїхав би у Польщу на суниці, чи в Німеччину, чи в Данію гній з під корів та свиней виносити - мав би добрий заробіток.
____________
Маємо зразок класичного трутня))))
"Трутні повністю не пристосовані до самостійного життя і в чому залежать від робочих бджіл. В силу особливостей будови трутень не може сам добувати їжу. У нього короткий хоботок, яким не дістати нектар з квіток, немає кошичків для збору пилку і восковиделітельних залоз. Він не може навіть розгризти кришечку запечатаного меду. Чим же тоді харчується трутень? Цей член бджолиної сім'ї отримує їжу безпосередньо від бджіл або споживає мед з відкритих осередків.

Трутнів легко відрізнити за формою черевця. Воно у них не гостре, як у бджіл і матки, а овальної форми. Вважається, що трутні дурні, тому що розмір мозку у них менше, ніж у бджоли.У них гарний нюх. Запах матки вони чують з відстані 50 м."

http://fermagid.ru/pchelovodstvo/porody ... ruten.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21647
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:14

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Ну от, як під замовлення :) - витягуйте калькулятор, вибирайте банк і робіть підрахуя!

https://finance.ua/ua/mortgage

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 19.10.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 19.10.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:30

трішки актуальних цін по оренді в Кийові

https://telegra.ph/file/35433fee709c16d135995.jpg
2017-8-9-20
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9806
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1632)
16.10.2020 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.