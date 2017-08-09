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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3456 Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:03 greenozon написав: трішки актуальних цін по оренді в Кийові



https://telegra.ph/file/35433fee709c16d135995.jpg

2017-8-9-20 трішки актуальних цін по оренді в Кийові2017-8-9-20

Орендні ціни в 2020 вищі, ніж в 2019???

Четвертина орендарів виїхали з Києва, із-за епідемії короновірусу.

Якийсь фейк.



Правда лише те, що середня орендна ціна навіть в Києві (за винятком Печерського району) - заледве сягає 300 дол/міс.



Тобто для Львова орендна ціна 200 дол/міс є за щастя.

Тому не вдастся копійчанику пожирувати з 1 орендної квартири. Треба хоча би 3-4)))



Орендні ціни в 2020 вищі, ніж в 2019???Четвертина орендарів виїхали з Києва, із-за епідемії короновірусу.Якийсь фейк.Правда лише те, що середня орендна ціна навіть в Києві (за винятком Печерського району) - заледве сягає 300 дол/міс.Тобто для Львова орендна ціна 200 дол/міс є за щастя.Тому не вдастся копійчанику пожирувати з 1 орендної квартири. Треба хоча би 3-4))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21646 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1244 раз. Подякували: 2228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:06 vitaliian написав: ризисы бывают разные, если в стране дефицит денег как в 2014 - цены падают, а если переизбыток (как сейчас) то растут, потому что не может быть переизбытка денег в стране которая ничего не производит поэтому растут цены. ризисы бывают разные, если в стране дефицит денег как в 2014 - цены падают, а если переизбыток (как сейчас) то растут, потому что не может быть переизбытка денег в стране которая ничего не производит поэтому растут цены.

Очевидно, що когнітивний дисонанс у мене від того, що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє". Є ідеї? Далі дійсно вже йде класика - попит та пропозиція.



vitaliian написав: Ипотека подстегнёт застройщиков увеличить объёмы строительства и может просесть цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской) Ипотека подстегнёт застройщиков увеличить объёмы строительства и может просесть цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской)

Тут є ще один момент. У нас є відчутна різниця між об'ємами будівництва і об'ємами того, що у результаті вводять у експлуатацію. Забудовники активно банкрутують, залишивши по собі лиш коробку, інші затягують здачу на роки. Одна справа будувати, інша справа - збудувати. Тут важко спрогнозувати коли і як це вплине на ренту, але на горе-інвестора це буде впливати одразу і у повному обсязі. Очевидно, що когнітивний дисонанс у мене від того, що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє". Є ідеї? Далі дійсно вже йде класика - попит та пропозиція.Тут є ще один момент. У нас є відчутна різниця між об'ємами будівництва і об'ємами того, що у результаті вводять у експлуатацію. Забудовники активно банкрутують, залишивши по собі лиш коробку, інші затягують здачу на роки. Одна справа будувати, інша справа - збудувати. Тут важко спрогнозувати коли і як це вплине на ренту, але на горе-інвестора це буде впливати одразу і у повному обсязі. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4902 З нами з: 18.08.14 Подякував: 213 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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