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орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:03

  greenozon написав:трішки актуальних цін по оренді в Кийові

https://telegra.ph/file/35433fee709c16d135995.jpg
2017-8-9-20

Орендні ціни в 2020 вищі, ніж в 2019???
Четвертина орендарів виїхали з Києва, із-за епідемії короновірусу.
Якийсь фейк.

Правда лише те, що середня орендна ціна навіть в Києві (за винятком Печерського району) - заледве сягає 300 дол/міс.

Тобто для Львова орендна ціна 200 дол/міс є за щастя.
Тому не вдастся копійчанику пожирувати з 1 орендної квартири. Треба хоча би 3-4)))

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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:06

  vitaliian написав:ризисы бывают разные, если в стране дефицит денег как в 2014 - цены падают, а если переизбыток (как сейчас) то растут, потому что не может быть переизбытка денег в стране которая ничего не производит поэтому растут цены.

Очевидно, що когнітивний дисонанс у мене від того, що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє". Є ідеї? Далі дійсно вже йде класика - попит та пропозиція.

  vitaliian написав:Ипотека подстегнёт застройщиков увеличить объёмы строительства и может просесть цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской)

Тут є ще один момент. У нас є відчутна різниця між об'ємами будівництва і об'ємами того, що у результаті вводять у експлуатацію. Забудовники активно банкрутують, залишивши по собі лиш коробку, інші затягують здачу на роки. Одна справа будувати, інша справа - збудувати. Тут важко спрогнозувати коли і як це вплине на ренту, але на горе-інвестора це буде впливати одразу і у повному обсязі.
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