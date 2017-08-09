vitaliian написав:
ризисы бывают разные, если в стране дефицит денег как в 2014 - цены падают, а если переизбыток (как сейчас) то растут, потому что не может быть переизбытка денег в стране которая ничего не производит поэтому растут цены.
Очевидно, що когнітивний дисонанс у мене від того, що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє". Є ідеї? Далі дійсно вже йде класика - попит та пропозиція.
vitaliian написав:
Ипотека подстегнёт застройщиков увеличить объёмы строительства и может просесть цена входа с размером ренты (которая во Львове какого-то чл.на подбирается к Киевской)
Тут є ще один момент. У нас є відчутна різниця між об'ємами будівництва і об'ємами того, що у результаті вводять у експлуатацію. Забудовники активно банкрутують, залишивши по собі лиш коробку, інші затягують здачу на роки. Одна справа будувати, інша справа - збудувати. Тут важко спрогнозувати коли і як це вплине на ренту, але на горе-інвестора це буде впливати одразу і у повному обсязі.
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