І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:03
От тут все детально розкладено по полицях
І чому я не можу натрапити на аналогічні УКРАЇНСЬКІ ютуб-ролики?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:16
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь, так як там є суперМІНУС - ЦО!
Тож всі розрахунки відштовхуються лише від новобудов з новеньким ремонтом!
Так що здати такі квартири в "середній" локації за 400$(як закінчиться пандемія) - як 2 пальця....
(це, що-до задачі #1)
І відповідно, в трохи гіршій локації - за 250-300$ (це, що-до задачі #2)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:27
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
долярчик пролетел с гривной теперь устроил очередную фигню
во первых киосаки работает максимум в америке
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор
на такой бред могут повестить только глупые зелебобики
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:30
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
чо не 500-600? гулять так гулять, дайте хотелка волю...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:41
Трьохкімнатна,нормальний ремонт+мінімум меблів 65 м2 Сихів (спальний район Львова ,але вважається одним з найкращих)-200 доларів+комуналка
Однокімнатна , район Аеропорту(2км до Оперного)-200 доларів+комуналка....
Тому наш фантазер , записавши собі в доходи віртуальних 400 доларів і отримавши 200 доларів...Просто буде років 10-15 платити по 200 доларів/місяць банку за те що хтось живе в його квартирі....
А реалії будуть ще гірші...
Поплативши рік-три за своє - виявиться що це банківське-бо платити вже нема з чого (бізнес загнувся, Гонта не заплатив, за велозапчастини треба віддати кредит, а тому продана навіть тещина квартира)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Ну от, як під замовлення - витягуйте калькулятор, вибирайте банк і робіть підрахуя!
https://finance.ua/ua/mortgage
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:27
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:30
трішки актуальних цін по оренді в Кийові
2017-8-9-20
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:03
Орендні ціни в 2020 вищі, ніж в 2019???
Четвертина орендарів виїхали з Києва, із-за епідемії короновірусу.
Якийсь фейк.
Правда лише те, що середня орендна ціна навіть в Києві (за винятком Печерського району) - заледве сягає 300 дол/міс.
Тобто для Львова орендна ціна 200 дол/міс є за щастя.
Тому не вдастся копійчанику пожирувати з 1 орендної квартири. Треба хоча би 3-4)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:06
Очевидно, що когнітивний дисонанс у мене від того, що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє". Є ідеї? Далі дійсно вже йде класика - попит та пропозиція.
Тут є ще один момент. У нас є відчутна різниця між об'ємами будівництва і об'ємами того, що у результаті вводять у експлуатацію. Забудовники активно банкрутують, залишивши по собі лиш коробку, інші затягують здачу на роки. Одна справа будувати, інша справа - збудувати. Тут важко спрогнозувати коли і як це вплине на ренту, але на горе-інвестора це буде впливати одразу і у повному обсязі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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