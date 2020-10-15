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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  klug написав:що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє".


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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:49

  klug написав:Очевидно, що когнітивний дисонанс у мене від того, що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє". Є ідеї? Далі дійсно вже йде класика - попит та пропозиція.


Много мелких бизнесов сейчас закрывается или планомерно идут к закрытию из-за налоговых особенностей, подготовленных правительством и которые вступают в силу в 2021г. Т.е. это не банкротство, а планомерный вывод средств в кэш из товара. Те, кто планирует выйти живым из чудо-реформ - все равно на всякий случай уменьшают свой склад товара.
Выведенный кэш начинает давить, человек его пытается пристроить. В банк нельзя, ибо правительство в случае принятия еще одного своего закона "о Легализации" заставит поделиться. Остается только вкладывать в машины и квартиры, оформляя на разных людей. А даже если здесь пойдет по плохому варианту, то делиться надо будет меньшим процентом, по сравнению с деньгами в банке.
В 2021г цены на недвигу упадут обязательно, когда эти процессы закончатся.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Damien написав:Остается только вкладывать в машины и квартиры, оформляя на разных людей.
на машины и недвижимость введут новые налоги, техосмотр, абонплату и т.д. - плохие варианты пристроить деньги, если недвижимость можно сдать то что делать со 2й машиной? парковки под многоэтажками забиты. Я бы дачу купил но боюсь посещения непрошенных гостей. У родителей с дачи вынесли всё, даже дырявые вёдра и старую керамическую посуду мэйд ин совок.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:02

  vitaliian написав:В 40 км от румынского города Сибиу в долине Карпатских гор расположен сказочный отель-замок Castelul de Lut. Построен он из глины, соломы и дерева, а для отопления используются дровяные печи.
такой отель можно построить своими руками в брюховичах или в винниках

да но сначала надо купить там землю , а земля там ого-го ... подвести коммуникации ...
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 жов, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:02

  klug написав:що я не розумію, як у кризу може бути надлишок грошей, особливо "у країні, котра нічого не виготовляє".


думаете от дефицита денег банки вдвое снизили ставки? нацбанк печатает денег и даёт банкам дешёвый рефинанс, товаров при этом больше не становится, промпроизводство падает, сфера услуг падает, безработица растёт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:07

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:банки вдвое снизили ставки?


втроє (гривня) і в 5-10 разів валюта :(
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:10

  Damien написав:Долярчик , ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании.
Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени.
Как невозможен вечный двигатель.
Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу.
Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много)

Долярчик не обращай внимания земляк ! они просто завидуют у них нет денег на первый взнос ипотеки :wink: и смелости ввязаться во что-то . Вы же наш первопроходец ! Держите нас в курсе !
НЕ все так радужно, девочке официантке каких во Львове до Ковид было полно , а уж тем более двум таким из пригорода без официального дохода , ипотеку не дадут, студентам ,коих во Львове море, как никак у нас очень много ВУЗов, и много иностранных студентов - им тоже импотеку не дадут , тем более на двоих троих. Но иностарнный студент не буде жить возле АС №2 или Автовокзала на Стрийской
Хороший заемщик на дороге не валяется , я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты - как г_овн_а , в каждом ларьке . Тем более Львов был до КОВИД туристическим городом и посутачная аренда - это 80% жилого фонда в центре.
Конечно место расположения важно очень важно , по секрету скажу что во Львове вся знать раньше жила до Оперного театра то есть перед его фасадом , а вот за ним уже все остальные . Так вот если вы купите где-то на Черновола, Б.Хмельницкого , МАзепы то вам студенты не светят ... а вот на Юг от Оперного - вполне . Мне вот такие объекты нравятся
https://intergal-bud.com.ua/ru/projects/zalizna-voda
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%B4-park-inn ... 0%BE%D0%B2
https://lun.ua/ru/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0 ... 0%BE%D0%B2
https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D ... 0%BE%D0%B2
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 жов, 2020 16:21, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:18

  yama написав:сначала надо купить там землю , а земля там ого-го ... подвести коммуникации .
пацієнт не стане цього робити. Тому що він - звичайний трутень. Лежак, філозоф, як кажуть на Західній Україні.
В радянському мульфільмі - зображений подібний персонаж:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

тобто я пропоную предметно обирати\обговорювати місце локацію , а не пусті теревеньки

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%83%D ... 0%BE%D0%B2
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:31

  vitaliian написав:Кстати Винники - ближайший пригород тоже давит на львовскую цену аренды. Человек с машиной 5 раз подумает что лучше убитая квартира в центре или красивая и просторная в винниках за ту же цену.

...если работать надо будет не в Вынныках то в час пик ехать на авто около часа в любую сторону
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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