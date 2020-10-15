чорний кеш, тіньова економіка ітд і тп
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:39
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
чорний кеш, тіньова економіка ітд і тп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:49
Много мелких бизнесов сейчас закрывается или планомерно идут к закрытию из-за налоговых особенностей, подготовленных правительством и которые вступают в силу в 2021г. Т.е. это не банкротство, а планомерный вывод средств в кэш из товара. Те, кто планирует выйти живым из чудо-реформ - все равно на всякий случай уменьшают свой склад товара.
Выведенный кэш начинает давить, человек его пытается пристроить. В банк нельзя, ибо правительство в случае принятия еще одного своего закона "о Легализации" заставит поделиться. Остается только вкладывать в машины и квартиры, оформляя на разных людей. А даже если здесь пойдет по плохому варианту, то делиться надо будет меньшим процентом, по сравнению с деньгами в банке.
В 2021г цены на недвигу упадут обязательно, когда эти процессы закончатся.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
на машины и недвижимость введут новые налоги, техосмотр, абонплату и т.д. - плохие варианты пристроить деньги, если недвижимость можно сдать то что делать со 2й машиной? парковки под многоэтажками забиты. Я бы дачу купил но боюсь посещения непрошенных гостей. У родителей с дачи вынесли всё, даже дырявые вёдра и старую керамическую посуду мэйд ин совок.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:02
да но сначала надо купить там землю , а земля там ого-го ... подвести коммуникации ...
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 жов, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:02
думаете от дефицита денег банки вдвое снизили ставки? нацбанк печатает денег и даёт банкам дешёвый рефинанс, товаров при этом больше не становится, промпроизводство падает, сфера услуг падает, безработица растёт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:07
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:10
Долярчик не обращай внимания земляк ! они просто завидуют у них нет денег на первый взнос ипотеки и смелости ввязаться во что-то . Вы же наш первопроходец ! Держите нас в курсе !
НЕ все так радужно, девочке официантке каких во Львове до Ковид было полно , а уж тем более двум таким из пригорода без официального дохода , ипотеку не дадут, студентам ,коих во Львове море, как никак у нас очень много ВУЗов, и много иностранных студентов - им тоже импотеку не дадут , тем более на двоих троих. Но иностарнный студент не буде жить возле АС №2 или Автовокзала на Стрийской
Хороший заемщик на дороге не валяется , я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты - как г_овн_а , в каждом ларьке . Тем более Львов был до КОВИД туристическим городом и посутачная аренда - это 80% жилого фонда в центре.
Конечно место расположения важно очень важно , по секрету скажу что во Львове вся знать раньше жила до Оперного театра то есть перед его фасадом , а вот за ним уже все остальные . Так вот если вы купите где-то на Черновола, Б.Хмельницкого , МАзепы то вам студенты не светят ... а вот на Юг от Оперного - вполне . Мне вот такие объекты нравятся
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 жов, 2020 16:21, всього редагувалось 2 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:18
пацієнт не стане цього робити. Тому що він - звичайний трутень. Лежак, філозоф, як кажуть на Західній Україні.
В радянському мульфільмі - зображений подібний персонаж:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:26
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
тобто я пропоную предметно обирати\обговорювати місце локацію , а не пусті теревеньки
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:31
...если работать надо будет не в Вынныках то в час пик ехать на авто около часа в любую сторону
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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