Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:10

Damien написав: Долярчик , ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании.

Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени.

Как невозможен вечный двигатель.

Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу.

Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много) , ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании.Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени.Как невозможен вечный двигатель.Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу.Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много)

не обращай внимания земляк ! они просто завидуют у них нет денег на первый взнос ипотекии смелости ввязаться во что-то . Вы же наш первопроходец ! Держите нас в курсе !НЕ все так радужно, девочке официантке каких во Львове до Ковид было полно , а уж тем более двум таким из пригорода без официального дохода , ипотеку не дадут, студентам ,коих во Львове море, как никак у нас очень много ВУЗов, и много иностранных студентов - им тоже импотеку не дадут , тем более на двоих троих. Но иностарнный студент не буде жить возле АС №2 или Автовокзала на СтрийскойХороший заемщик на дороге не валяется , я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты - как г_овн_а , в каждом ларьке . Тем более Львов был до КОВИД туристическим городом и посутачная аренда - это 80% жилого фонда в центре.Конечно место расположения важно очень важно , по секрету скажу что во Львове вся знать раньше жила до Оперного театра то есть перед его фасадом , а вот за ним уже все остальные . Так вот если вы купите где-то на Черновола, Б.Хмельницкого , МАзепы то вам студенты не светят ... а вот на Юг от Оперного - вполне . Мне вот такие объекты нравятся