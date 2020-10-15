зря ... есть полно вторички без Центрального отопления.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:36
зря ... есть полно вторички без Центрального отопления.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:43
Є повно нерухомості з пічним опаленням))) Або з газовими котлами))) Поруч з Києвом та Львовом))) Навіть в пригородах)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:25
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
они свои лимиты в приват моно и швыдкогроші давно выбрали, знаю человека который разным кредитным компаниям был должен 70тыс, телефон конечно поменял и по месту прописки не живёт.
студенты-арендаторы по 400 долларов? я хз. у долярчика прайс нереальный, в Киеве новострой 50м2 с ремонтом (в котором никто не жил) можно снять дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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