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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:36

  Долярчик написав:Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь, так як там є суперМІНУС - ЦО!

зря ... есть полно вторички без Центрального отопления.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:43

  yama написав:
  Долярчик написав:Зразу скажу, що ціною на вторинку і ціною їхньої оренди - вже давно не цікавлюсь, так як там є суперМІНУС - ЦО!

зря ... есть полно вторички без Центрального отопления.

Є повно нерухомості з пічним опаленням))) Або з газовими котлами))) Поруч з Києвом та Львовом))) Навіть в пригородах))) :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:25

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  yama написав:я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты
они свои лимиты в приват моно и швыдкогроші давно выбрали, знаю человека который разным кредитным компаниям был должен 70тыс, телефон конечно поменял и по месту прописки не живёт.

студенты-арендаторы по 400 долларов? я хз. у долярчика прайс нереальный, в Киеве новострой 50м2 с ремонтом (в котором никто не жил) можно снять дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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  #<1 ... 4567
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