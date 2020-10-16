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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:25

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  yama написав:я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты
они свои лимиты в приват моно и швыдкогроші давно выбрали, знаю человека который разным кредитным компаниям был должен 70тыс, телефон конечно поменял и по месту прописки не живёт.

студенты-арендаторы по 400 долларов? я хз. у долярчика прайс нереальный, в Киеве новострой 50м2 с ремонтом (в котором никто не жил) можно снять дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:20

  vitaliian написав:
  yama написав:я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты
они свои лимиты в приват моно и швыдкогроші давно выбрали, знаю человека который разным кредитным компаниям был должен 70тыс, телефон конечно поменял и по месту прописки не живёт.

студенты-арендаторы по 400 долларов? я хз. у долярчика прайс нереальный, в Киеве новострой 50м2 с ремонтом (в котором никто не жил) можно снять дешевле.


Реально щоб отримати такі гроші на оренді треба хіба здавати подобово, але це значить що треба або самому витрачати час на обслуговування, або когось наймати.
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знов за гратами наш новомодний ося бендер... ну що за діла!

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Передайте там в одиночну камеру:
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  #<1 ... 4567
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