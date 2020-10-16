Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
yama написав:я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты
они свои лимиты в приват моно и швыдкогроші давно выбрали, знаю человека который разным кредитным компаниям был должен 70тыс, телефон конечно поменял и по месту прописки не живёт.
студенты-арендаторы по 400 долларов? я хз. у долярчика прайс нереальный, в Киеве новострой 50м2 с ремонтом (в котором никто не жил) можно снять дешевле.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
yama написав:я до сих пор не могу понять кто клиенты ломбардов ... ( мне говорили среди них есть люди которые не умеют писать и ставят крестик вместо подписи) если приват и моно наливают простым смертным по 25000-50000 кредитного лимита с грейс периодом в 45-60 дней , но тем не менее ломбардов и Гроші до зарплаты
они свои лимиты в приват моно и швыдкогроші давно выбрали, знаю человека который разным кредитным компаниям был должен 70тыс, телефон конечно поменял и по месту прописки не живёт.
студенты-арендаторы по 400 долларов? я хз. у долярчика прайс нереальный, в Киеве новострой 50м2 с ремонтом (в котором никто не жил) можно снять дешевле.
Реально щоб отримати такі гроші на оренді треба хіба здавати подобово, але це значить що треба або самому витрачати час на обслуговування, або когось наймати.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ну ок - якщо з задачею #1 є багато суперечок, хоч я наголошую на виділеному:
Долярчик написав:А так, в тім то і справа, що НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!!! Тому і є куча нюансів/задач, які якщо вирішити, то все тоді й буде "пучком"! А задач/нюансів - багато! Такі, як: 1) Локація! 2) ФІКСОВАНИЙ іпотечний платіж! 3) Низький % по іпотеці! 4) Нестандартний підхід до об'єкту/квартири!(можливо треба розділити на студії, чи ще якось, щоб був більший профіт) 5) Купити" нижче ринку"! 6) І т. д. і т. п.
То з задачею #2 - питання мають відпасти, так як ЛЕГКО можна здати в НАПІВ-іпенях за 220-250дол/міс?!
Долярчик написав:Задача #1 Дано: - "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн. - 300Кгрн - перший внесок(свої) - 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк) + ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс. (ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт) Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #2 Дано: - об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн! - 300Кгрн - перший внесок(свої) - 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р) - чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс. Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Так що - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Отправь этого умника из Москвы в условный Волгоград и конец его радужным теориям даже на территории его государства. В России Москва - это вообще другой мир по сравнению даже с Питером, Ростовом и т.п. Это все бред, неприменимо к Украине, у нас другие ставки по ипотеке, другие цены на аренду. По делению квартиры на части. Максимум можно трешку с двумя санузлами разбить на две однушки. На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.