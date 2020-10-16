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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:10

  Долярчик написав:
  Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.

1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок".
2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.

Вихід - завжди є! ©(були б бажання і можливість) :)


Організація ванної в житловій кімнаті
Це не лише незаконне, а й технічно неможливе перепланування.

По-перше, житлові нормативи забороняють встановлювати мокрі зони над житловим простором. Якщо під вашою квартирою житлова кімната, то перенесення просто не узгодять.


https://www.the-village.com.ua/village/ ... hiti-vannu
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:22

  klug написав:
  Долярчик написав:
  Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.

1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок".
2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.

Вихід - завжди є! ©(були б бажання і можливість) :)


Організація ванної в житловій кімнаті
Це не лише незаконне, а й технічно неможливе перепланування.

По-перше, житлові нормативи забороняють встановлювати мокрі зони над житловим простором. Якщо під вашою квартирою житлова кімната, то перенесення просто не узгодять.


https://www.the-village.com.ua/village/ ... hiti-vannu


Та шо Ви ту валите тії всії геніяльні ідеї?! :shock:
Та най си хлоп врешту купи си то тую халупу, зробит рімонта і здаст в оренду! :lol:

за першов халупов піде друга/трета і так далі.
пан сі лишит того контейнера із кулічками/помпками/ланцухами
буде лежав на канапі в лайтовому авалони і пити си пиво
пані Долярекова кине школу і буде заниматисі господарков в тих халупах
затим фацети малі підростут, роздаст їм то тії халупи і буди сі кішив, який з него файний лендлорда

Пане Долярчик, Ви є геній!
купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте, то є фест прибутково! Ванни не тра, будут сі в мидницьох підмивали :oops: Ми так кумпель порадили і я Вам то раджу :lol:
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 жов, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!



...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  jump написав:купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте

Нє, такий кейс, наче, Мрочковський, чи хтось з його учнів робив! :D
А я поділю на троє! :D
Так, наче, ще ніхто не робив :D

Ну, або наставити в смарті 12 койкомісць! :D
То тоді Мрочковський сам приїде до мене знімати свої відосики! :D

Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
... і буде вам щастя! ))))))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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