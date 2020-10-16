Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.
1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок". 2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.
Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.
1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок". 2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.
Та шо Ви ту валите тії всії геніяльні ідеї?! Та най си хлоп врешту купи си то тую халупу, зробит рімонта і здаст в оренду!
за першов халупов піде друга/трета і так далі. пан сі лишит того контейнера із кулічками/помпками/ланцухами буде лежав на канапі в лайтовому авалони і пити си пиво пані Долярекова кине школу і буде заниматисі господарков в тих халупах затим фацети малі підростут, роздаст їм то тії халупи і буди сі кішив, який з него файний лендлорда
Пане Долярчик, Ви є геній! купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте, то є фест прибутково! Ванни не тра, будут сі в мидницьох підмивали Ми так кумпель порадили і я Вам то раджу
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 жов, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте
Нє, такий кейс, наче, Мрочковський, чи хтось з його учнів робив! А я поділю на троє! Так, наче, ще ніхто не робив
Ну, або наставити в смарті 12 койкомісць! То тоді Мрочковський сам приїде до мене знімати свої відосики!
Так що - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! ... і буде вам щастя! ))))))))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!